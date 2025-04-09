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Türkiye Büyük Millet Meclisi, ilginç bir protestoya tanıklık etti...

TBMM Genel Kurulu'nda İklim Kanun Teklifi üzerine görüşmeler sona erdi.

Teklifin maddelerine geçilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ birleşimi kapattı.

PROTESTOSU DAMGA VURDU

Bu sırada Meclis'teki İklim Kanunu teklifi görüşmelerine, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un protestosu damga vurdu.

AZ KATILIMI ELEŞTİRDİ

Kürsüye konuşma yapmak için gelen Erol, AK Parti grubunun Genel Kurul'a az sayıda katılım göstermesini eleştirdi.

CHP'Lİ EROL'DAN MECLİS KÜRSÜSÜNDE "SUSMA" EYLEMİ

10 dakikalık konuşma hakkının uzun bir kısmını susarak kullanacağını söyleyen CHP'li Erol, "Genel Kurul'da AK Parti grubu yalnızca oy vermeye geliyor. Neye oy verdiğini de bilmiyor. Onun için kalan 7 dakika 42 saniyemi konuşma yapmak yerine AK Parti grubunu protesto etmek, kendi getirdikleri kanun teklifine sahip çıkmadıkları için burada bulunmadıklarından dolayı burada sessiz bir şekilde bekleyeceğim." dedi.

Erol, kürsüde yaklaşık 5 dakika boyunca sessiz kalarak durumu protesto etti.

"HATİBİN MERAMI ANLAŞILMIYOR"

Erol'u protestosunu bitirmesi için uyaran TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın esprisi ise Meclis'te gülüşmelere neden oldu.

Bozdağ, "Değerli milletvekilleri. Genel Kurul'da uğultu var. Hatibin meramı tam anlaşılmıyor." dedi.