CHP'li vekil Mustafa Adıgüzel, Meclis'te arıcıların tulumunu giydi CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TBMM Genel Kurulu'nda arıcıların sorunlarını arıcı kıyafeti giyerek dile getirdi. Adıgüzel, "Hem üretim maliyetlerindeki artış hem de sahte bal, arıcılık sektörünü 3 yıldır sekteye uğramıştır" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Genel Kurul sürerken, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de "Türkiye'de arıcılığın sorunları" hakkında gündem dışı bir konuşma gerçekleştirdi.

Adıgüzel, kayıtsız ve sağlıksız balların, denetleme yapıldığında raflarda yer bulamayacağını ve doğal balın pazar bulacağını ifade ederek, Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği kapsamının da genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Meclis kürsüsünde ilginç eylem

Konuşmasında arıcılık sektöründe yaşanlara değinen Adıgüzel ilginç bir eylemde bulundu.

Arıcı tulumu giydi

Adıgüzel'in konuşmasının sonunda arıcı kıyafeti giydi.

O anlar sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Arıcılık sektörü 3 yıldır sekteye uğramıştır"

Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek için bunu yaptığını ifade eden Adıgüzel şunları söyledi: