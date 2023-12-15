CHP'li vekil Mustafa Adıgüzel 'Sayın Öcalan' dedi CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkında konuştuğu esnada 'sayın’ ifadesini kullandı.

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ensonhaber.com

Yerel seçimlere az bir süre kala muhalefet seçim çalışmalarını sürdürüyor..

Geçtiğimiz genel seçimlerde de açık bir şekilde terör örgütü PKK'nın ve sözcüsü DEM Partisi'nin desteğini alan CHP, çeşitli ziyaretlerine devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel son olarak DEM Partisi'ni ziyaret etti.

İyi Parti'den umduğunu bulamayan CHP, PKK'nın siyasi uzantısı DEM Partisi ile iş birliği için her yolu deniyor..

'Sayın Öcalan' dedi

Öyle ki CHP'li milletvekilleri yaptığı açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor..

tv100 ekranlarında 'Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık' programına katılan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel canlı yayında, tepki çekecek ifadeler kullandı.

DEM Partisi'nin geçtiğimiz seçimde CHP'ye verdiği desteğin konuşulduğu esnada söz alan Adıgüzel, "Sayın Demirtaş, İstanbul'da CHP'ye oy istedi geçen seçimde. Kandil'den belki ters algı yaratılmak isteniyor. Yapılmadı mı? Sayın Öcalan da CHP'ye vermeyin dedi." ifadelerini kullandı.

