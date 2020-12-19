CHP'li vekil Mustafa Adıgüzel tulumla basın toplantısına katıldı

Meclis'te tulum, maske ve siperlikle kamera karşısına geçen CHP Ordu milletvekili Mustafa Adıgüzel, sağlık çalışanlarının salgınla nasıl mücadele ettiklerini anlattı.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TBMM’de mesaj verebilmek için ilginç bir yöneteme başvurdu.

Adıgüzel, düzenlediği basın toplantısına sağlık çalışanlarının giydiği tulum, maske, gözlük, eldiven ve yüz siperiyle katıldı.

Salgın sürecinde koronavürüs hastalarına, yakınlarının bile yaklaşmaktan imtina ettiğini söyleyen Adıgüzel, sağlık personelinin ise bu hastalarla iç içe çalışmak zorunda olduğunu belirtti.

ZORUNLU KIYAFET

Üzerine giydiği tulum, gözlük, maske ve eldivenden oluşan kıyafeti giymenin, basit bir koronavirüs polikliniğinde ilk muayeneden itibaren zorunlu olduğunu ifade eden Adıgüzel, yoğun bakım ünitelerinde ise bu önlemlerin daha da artırıldığını dile getirdi.

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BU SAVAŞIN EN BÜYÜK NEFERLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI

Üzerindeki kıyafet nedeniyle konuşmakta dahi zorlandığını vurgulayan Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanı arkadaşlarımız tüm günü bu kıyafet içinde geçirmek zorunda kalıyorlar. Bu bir savaşsa bu savaşın en büyük neferleri sağlık çalışanlarımızdır. Sağlıkçı arkadaşlarımız ailelerinden uzak kalmalarının yanı sıra daha birçok sıkıntıyı yaşamak zorunda bırakılıyorlar.

Günde bir sandviçle sahada çalıştırılan filyasyon ekibi var. Tüm zor şartlar altında çalışan arkadaşlarımızın ek ödemeleri ve fazla mesai ücretleri neden verilmiyor? Artık yeter."