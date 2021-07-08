CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Meclis kürsüsünde türkü söyledi.

TBMM'de bugün 4. Yargı Paketi görüşüldü.

Görüşmede CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu söz alarak kürsüye çıktı.

CHP'Lİ VEKİL MECLİS KÜRSÜSÜNDEN TÜRKÜ SÖYLEDİ

CHP'li vekil, çıktığı kürsüde konuşma yapması beklenirken bir anda türkü söylemeye başladı.

TBMM kürsüsünden "Dadaloğlu" türküsünü söyleyen Kayışoğlu'nun bu tavrı, diğer vekiller tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

DİĞER MİLLETVEKİLLERİ DE ALKIŞLADI

"Hakkımızda devlet vermiş fermanı, ferman padişahın hey dost dağlar bizimdir." sözleriyle Dadaloğlu türküsünü seslendiren Nurhayat Altaca Kayışoğlu, salonda bulunan milletvekillerinin alkışını topladı.

O anlar Meclis kamerasına böyle yansıdı.

CHP'li vekil TBMM kürsüsünde türkü söyledi

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