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Haber Merkezi

İstanbul'da hareketli anlar..

Hakkında başlatılan soruşturmalar kapsamında Çağlayan Adliyesi'nde ifade veren Ekrem İmamoğlu'na destek için gelen CHP'liler, çevrede güvenlik önlemi alan polislere saldırdı.

Bunun üzerine adliyede bir arbede yaşandı..

CHP'liler ise arbede sırasında polisin müdahalesi üzerinden provokasyon yapmayı da ihmal etmedi..

MUHABİRİ GÖRÜNCE ÖKSÜRMEYE BAŞLADI

Bölgede bulunan CHP'li milletvekili Veli Ağbaba'nın, Halk TV muhabirini gördükten sonra biber gazından etkilenmiş gibi davranması dikkat çekti.

Canlı yayınına yansıyan görüntülerde Ağbaba, biber gazından etkilenmiş gibi yaparak öksürmeye başladı.

HALK TV MUHABİRİ DE ÖKSÜRDÜ

Aynı numarayı muhalif medya Halk TV'nin muhabiri Dilan Alp de yaptı.



Alp, etrafındaki kalabalık slogan atarken biber gazından etkilenmiş gibi yaptı.

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