CHP'li vekilden yangın bölgesindeki muhabire çirkin müdahale

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Ülke TV muhabirlerine tepki gösterdi. Uçak olmadığını iddia eden vekil Zeybek'e, muhabir Sevgi Deniz, "yukarıya baksa ne kadar uçak olduğunu görecek" dedi.

Türkiye günlerdir bir taraftan orman yangınlarıyla mücadele ederken diğer taraftan medyadaki provokasyonlarla uğraşıyor.

Yangın bölgesindeki durumları aktarmak amacıyla bölgeye giden Ülke TV ekibi, CHP Antalya Mileltvekili Rafet Zeybek'in tepkilerine maruz kaldı.

"HELİKOPTER YOK DİYOR YUKARIYA BAKSA GÖRECEK"

Milletvekili Rafet Zeybek, makam şoförüyle birlikte ağır hakaretler ederek, ÜLKE TV muhabiri Sevgi Deniz ve kameraman Fatih Drumuş'a saldırı girişiminde bulundu.

Röportaj için bölgeye geldiklerini aktaran muhahir Sevgi Deniz, "Ben 9 gündür buradayım, sizlere doğru haberleri aktarmaya çalışıyoruz. Burada uçak yok diyor ama röportaj esnasında yukarıya baksa ne kadar uçak olduğunu görecek" ifadelerini kullandı.

CHP vekilden yangın bölgesindeki muhabire çirkin müdahale VİDEO

FAHRETTİN ALTUN'DAN TEPKİ

Basın mensuplarının haklı mücadelesinde yanlarında olduklarını belirten Altun, "Milletin vekilliğini yapması gereken bir kişi nasıl olur da bu zor günlerde kamuoyunu bilgilendirmek ve dezenformasyonla mücadele etmek için sahada çalışan basın mensuplarına böyle davranır? Hem de bir kadına; aklım almıyor! Haklı mücadelenizde yanınızdayız" dedi.