CHP'li vekilin aracı hatalı park edildi! Trafik sıkıştı... Tekirdağ'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan'ın arabası, yoğun olarak kullanılan Güneş Sokak'ta hatalı park edildi. Hatalı park sonucu daralan yolda halk otobüsü, CHP'li vekilin aracında takılı kaldı.

İHA

Tekirdağ'da trafik sıkıştı.

Sebebi ise CHP'li Milletvekili'nin aracının hatalı parkı...

Tekirdağ'a gelen CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, arabasını Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde park etti.

Hatalı parkla sokağı daralttı

Ancak Özkan aracını, yoğun olarak kullanılan Güneş Sokak'ta hatalı park etti.

Hatalı park sonucu daralan yolda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin Özel Halk Otobüsü, CHP'li vekilin aracında takılı kaldı.

Dakikalarca şoför beklendi

Araçlar, dakikalarca şoförün gelmesini bekledi.

Daha sonra aracın şoförünün gelmesiyle sokak trafiğe açılırken vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)