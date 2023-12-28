CHP'li vekilin aracı hatalı park edildi! Trafik sıkıştı...

İHA
Tekirdağ'da trafik sıkıştı.
Sebebi ise CHP'li Milletvekili'nin aracının hatalı parkı...
Tekirdağ'a gelen CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, arabasını Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde park etti.
Hatalı parkla sokağı daralttı
Ancak Özkan aracını, yoğun olarak kullanılan Güneş Sokak'ta hatalı park etti.
Hatalı park sonucu daralan yolda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin Özel Halk Otobüsü, CHP'li vekilin aracında takılı kaldı.
Dakikalarca şoför beklendi
Araçlar, dakikalarca şoförün gelmesini bekledi.
Daha sonra aracın şoförünün gelmesiyle sokak trafiğe açılırken vatandaşlar duruma tepki gösterdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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