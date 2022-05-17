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    CHP'li vekilin TBMM'de Aynur Doğan protestosu

    CHP'li vekilin TBMM'de Aynur Doğan protestosu

    Sanatçı Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesini TBMM'de protesto eden Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İngilizce ve Kürtçe şarkı söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 18:24
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 19:04
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    Sanatçı Aynur Doğan'ın Derince'de sahneye çıkacağı konserin iptal edilmesi üzerine başlayan tartışmalar devam ediyor.

    Derince Belediyesi'nin konseri iptal etmesine yönelik protesto ve tepkilere bir yenisi daha eklendi.

    Son protestonun adresi ise TBMM oldu.

    Önce İngilizce sonra Kürtçe şarkı söyledi

    CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda olaya tepki göstermek için İngilizce ve Kürtçe şarkı söyleme yolunu seçti.

    Yerinden söz hakkı isteyen Karaca, önce Sertab Erener'in Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazandığı İngilizce 'Everyway That I Can' şarkısını söyledi.

    Kayışoğlu daha sonra da Aynur Doğan’ın Kürtçe 'Dar Hejiroke' şarkısını seslendirdi.

    CHP'li vekilin bu protestosu hem AK Parti hem de muhalefet sıralarından alkış alırken o anlara ait görüntüler sosyal medyanın da gündemine oturdu.

    CHP'li vekilin TBMM'de Aynur Doğan protestosu VİDEO

    CHP li vekilin TBMM de Aynur Doğan protestosu #1

    CHP li vekilin TBMM de Aynur Doğan protestosu #2


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