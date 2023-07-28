CHP'li vekiller, Akbelen'de CHP'li eylemcilere parmak salladı Akbelen'de madene karşı protesto başlatan eylemcilerin tepkisi ile karşılaşan CHP'li Ali Mahir Başarır ve Mahmut Tanal eylemcilerle tartıştı.

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ensonhaber.com

Son günlerde Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen bölgesindeki ormanlık alan Türkiye'nin gündeminde.

Faaliyete başlayacak olan madene yönelik bölge halkı protesto başlattı.

Başlayan protestolara tüm olayları siyasi rant kapısı olarak gören CHP de destek verdi.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yanındaki heyetle bölgeye gitti.

CHP'li heyet burada tepkiyle karşılanırken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal eylemcilerle karşı karşıya geldi.

Ali Mahir Başarır parmak salladı

Başarır kendisine tepki gösteren eylemcilere parmak sallarken "Bana bağırma" diyerek sesini yükseltti.

Mahmut Tanal ise CHP'li bir eylemci ile tartıştı.

"Sizin yüzünüzden iktidar olamadık"

"İyi ki iktidar olamadınız" diye tepki gösteren eylemciye Tanal, "Sizin gibi insanlar yüzünden iktidar olamadık. AK Parti'nin ekmeğine yağ sürüyorsunuz. AK Partili provokatörsün." diye bağırdı.

Tanal bu tepkilerinin ardından eylemciler tarafından yuhalandı.