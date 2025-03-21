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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyon gündemdeki yerini koruyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 83 şüphelinin gözaltına alındığı, 10 şüphelinin firari olduğu, 7 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada yine İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 7 şüpheliden 4'ünün gözaltına alındığı, 3 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise operasyonların ardından halkı sokağa çağırdı.

CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ EYLEMCİLERLE BİRLİKTE YÜRÜDÜ

Sokak çağrısının ardından eylemciler ODTÜ kampüsünde toplandı. Toplanan kalabalığa bazı CHP'li milletvekillerinin katıldığı da görüldü.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, CHP Tekirdağ Milletvekili, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, eylemcilerin koluna girerek polise karşı yürüdü.