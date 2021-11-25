Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, birtakım ziyaretler gerçekleştiren CHP'li vekiller ile vatandaşlar arasında HDP gerginliği yaşandı. Vatandaşlardan "HDP'den, Demirtaş'tan uzak durun" çıkışı geldi.

CHP'li milletvekilleri il il gezmeye başladı.

Bu kapsamda CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçen ve Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Ardahan'ın Çıldır ilçesinde vatandaşlarla görüştü.

Seçim startını verdiklerini belirten vekiller, vatandaşlardan destek istedi.

O anlarda bir vatandaş, "Vekiller hepiniz rahatsınız. Orada birbirinizle dövüşeceğinize sorun insanlara derdiniz nedir diye." ifadelerini kullandı.

HDP VE DEMİRTAŞ ADLARI TANSİYONU YÜKSELTTİ

Ziyaret esnasında vatandaşların eleştirileriyle yükselen tansiyon, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın adı geçince zirve yaptı.

Vekillerden birisi, "Demirtaş, mahkemelerde yargılanıp ceza almadığı için suçsuzdur. Ceza aldığı an suçludur. Onun cezasını kanunlar, adalet önünde versin." dedi.

CHP'li vekillere Ardahan'da HDP tepkisi

"CHP İKTİDAR OLMAK İSTİYORSA HDP'DEN UZAK DURACAK"

Bu sırada araya giren bir vatandaş, "CHP iktidar olmak istiyorsa HDP'den uzak duracak." şeklinde konuştu.

Bu anları bazı vatandaşlar alkışlayarak karşıladı. CHP'li iki vekil ise bu sözlere tepki gösterdikten sonra kahvehaneden ayrıldı.