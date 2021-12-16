CHP’li Veli Ağbaba: Asgari ücretin en az 5 bin 900 TL olması gerekiyordu

CHP’li Veli Ağbaba: Asgari ücretin en az 5 bin 900 TL olması gerekiyordu

4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücreti eleştiren CHP’li Veli Ağbaba, “Sadece TL'deki kaybı düşündüğümüzde bile asgari ücretin en az 5 bin 900 TL olması gerekiyordu” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 4 bin 253 TL olarak belirlenen yeni asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

“EN AZ 5 BİN 900 TL OLMASI GEREKİYORDU”

Açıklanan rakamı eleştiren Ağbaba, “2021 yılbaşında bir asgari ücretle 384 dolar alınabiliyorken, döviz kurundaki son artışla 183 dolara kadar gerilemiştir. Sadece TL'deki kaybı düşündüğümüzde bile asgari ücretin en az 5 bin 900 TL olması gerekiyordu. Ancak asgari ücret 4 bin 253 TL olarak açıklandı, yani 274 dolar.” dedi.

“TÜRKİYE, AVRUPA'DA SONUNCU OLMAYA DEVAM EDECEK”

Ağbaba, “Yeni asgari ücretle Türkiye, Avrupa'da sonuncu olmaya devam edecek. Üstelik Avrupa'da asgari ücrete yapılacak zam oranının henüz belirlenmediğini de not edelim. Türkiye, daha yeni yıla başlamadan sonunculuğunu ilan etti.” ifadeleriyle devam etti.

CHP’li Veli Ağbaba: Asgari ücretin en az 5 bin 900 TL olması gerekiyordu VİDEO



“AK PARTİ'NİN SÖZÜMÜZE GELMİŞ OLMASI…”

“AK Parti yıllarca dile getirdiğimiz bir vaadi daha gerçekleştirdi. Asgari ücretten vergi kaldırıldı.” diyen Ağbaba, şöyle devam etti:

“AK Parti'nin sözümüze gelmiş olmasını emekçiler adına olumlu buluyoruz. Unutulmasın ki, emekçilerimizin insan onuruna yaraşır şekilde yaşaması partimizin iktidarında mümkün olacaktır.”





“ASGARİ ÜCRET, NE BARINMA NE AÇLIK KRİZİNİ ÇÖZMEYECEK”

“Temel besin maddelerindeki kayıplar yerine konmamıştır. Asgari ücret bu kış gibi önümüzdeki kışı da soğukta geçirecek.” diyen Ağbaba, paylaşımlarını şöyle sonlandırdı:

“Erdoğan, milyonlarca asgari ücretliye 'Bizim paramız Türk Lirası'dır' diyor. Yandaşa, Katarlılara, beşli çeteye, dövizle, dolarla ihale dağıtanların mevzu emekçiye gelince 'milli paramızı' hatırlaması en hafif deyimiyle emek düşmanlığıdır. Erdoğan, eliyle adım adım İflasa sürüklenen Türkiye’de 4 bin 253 TL asgari ücret, ne barınma ne açlık krizini çözmeyecek. Bu asgari ücret evlerde bayram havası değil ne yazık ki sefalet havası yaratmaya devam edecek.”