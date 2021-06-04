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CHP'li Veli Ağbaba, doğalgaz rezerv keşiflerini eleştirdi

CHP'li Veli Ağbaba, doğalgaz rezerv keşiflerini eleştirdi

Yeni keşfedilen 135 milyar metreküplük doğalgaz rezervi sonrası, toplam rezerv 540 milyar metreküpe ulaştı. CHP'li Veli Ağbaba, "Öyle bir keşif ki, buldukça zam geliyor" ifadelerini kullandı.