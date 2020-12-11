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    CHP’li Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı

    Veli Ağbaba, koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2020 - 13:22
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 13:39
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    CHP’li Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından evinde karantinaya girmişti.

    Akciğerlerinde tutulum ve kalpte çarpıntı şikayetleri üzerine Ağbaba, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

    CHP İL BAŞKANI DUYURDU

    CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, sosyal medya hesabından, "Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekilimiz Veli Ağbaba'yı hastanede ziyaret ettim. Koronavirüs nedeniyle akciğerlerinde oluşan tutulumdan dolayı tedavisi hastanede devam ediyor. Ziyaretler yasak, herkese selamları var. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum." paylaşımında bulundu.

    CHP’li Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı #1

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