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- CHP’li Veli Ağbaba Malatya’daki depreme canlı yayında yakalandı
CHP’li Veli Ağbaba Malatya’daki depreme canlı yayında yakalandı
Doğanşehir İlçe Başkanlığı'ndaki toplantıda konuşması sırasında depreme yakalanan Veli Ağbaba'nın tepkileri canlı yayına yansıdı.
- Haber Merkezi
- 27.11.2020 - 12:53
- Güncelleme : 27.11.2020 - 13:04
Malatya'da bugün deprem meydana geldi.
Pütürge merkezli 4.7 büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedildi.
Depreme ise CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba canlı yayında yakalandı.
Malatya Doğanşehir İlçe Başkanlığı'ndaki toplantıdaki konuşması sırasında depreme yakalanan Veli Ağbaba ve partililerin tepkileri de kameralara yansıdı.
CHP’li Veli Ağbaba Malatya’daki depreme canlı yayında yakalandı İZLE
SALLANIYORUZ YAHU
Sosyal medya üzerinden canlı yayınlandığı sırada yaşanan deprem üzerine Ağbaba, "Ahanda deprem oldu vallahi. Devam edelim mi? Vallahi sallanıyoruz yahu. Canlı yayında depremi yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.