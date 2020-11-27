Euro
9.275
-1.2%
Dolar
7.7756
-1.22%
Altın
452.34
-1.25%
Borsa
1.346
0.26%
Bitcoin
132.563
-2.86%
EXEN Coin
10.05
-1.08%
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C
    CHP’li Veli Ağbaba Malatya’daki depreme canlı yayında yakalandı

    CHP’li Veli Ağbaba Malatya’daki depreme canlı yayında yakalandı

    Doğanşehir İlçe Başkanlığı'ndaki toplantıda konuşması sırasında depreme yakalanan Veli Ağbaba'nın tepkileri canlı yayına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2020 - 12:53
    • Güncelleme : 27.11.2020 - 13:04
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Malatya'da bugün deprem meydana geldi.

    Pütürge merkezli 4.7 büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedildi.

    Depreme ise CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba canlı yayında yakalandı.

    Malatya Doğanşehir İlçe Başkanlığı'ndaki toplantıdaki konuşması sırasında depreme yakalanan Veli Ağbaba ve partililerin tepkileri de kameralara yansıdı.

    CHP’li Veli Ağbaba Malatya’daki depreme canlı yayında yakalandı İZLE

    SALLANIYORUZ YAHU

    Sosyal medya üzerinden canlı yayınlandığı sırada yaşanan deprem üzerine Ağbaba, "Ahanda deprem oldu vallahi. Devam edelim mi? Vallahi sallanıyoruz yahu. Canlı yayında depremi yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

    CHP’li Veli Ağbaba Malatya’daki depreme canlı yayında yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir