Euro
10.2709
0.01%
Dolar
8.4554
-0.55%
Altın
501.15
0.37%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
407.987
-2.30%
EXEN Coin
39.00
10.10%
21ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 21 C
    CHP'li Veli Ağbaba, sokağa çıkma yasağında alem yaptı

    CHP'li Veli Ağbaba, sokağa çıkma yasağında alem yaptı

    Sokağa çıkma yasağında CHP'li vekil Veli Ağbaba, kendisine özel müzisyen tutup alem tertipledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2021 - 17:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla alınan 17 günlük tam kapanmada sona gelindi.

    Vaka sayısının indirilip yaza rahat girilebilmesi açısından artırılan tedbirlerin sonuç vermesiyle yarından itibaren kontrollü normalleşme dönemine geçiş yapılıyor.

    Ancak vatandaşlara getirilen yasaklar vekiller için uygulanmıyor.

    AĞBABA'NIN EĞLENCESİ

    Malatya'da bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sokağa çıkma yasağının devam ettiği bugün, kendisine eğlence tertipledi.

    CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde Ağbaba, sokakta saz eşliğinde içkisini yudumlarken görüldü.

    CHP'li Veli Ağbaba, sokağa çıkma yasağında alem yaptı VİDEO

    CHP li Veli Ağbaba, sokağa çıkma yasağında alem yaptı #1

    CHP li Veli Ağbaba, sokağa çıkma yasağında alem yaptı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir