Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşadık.

Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkıma neden oldu.

11 ilimizi birden etkileyen sarsıntılarda binlerce bina yıkıldı, 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti.

MALATYA DEPREMDEN ETKİLENDİ

Yıkımın en çok hissedildiği şehirlerden birisi de Malatya oldu.

ERSOY, KOORDİNATÖR BAKAN OLARAK ÇALIŞTI

İlk andan itibaren devletin ve kurumların büyük bir özveriyle çalıştığı Malatya'ya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'koordinatör bakan' olarak atandı.

Aylarca Malatya'da vatandaşların yanından ayrılmayan Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a Malatya'da fahri hemşehrilik beratı verildi.

AĞBABA'DAN ERSOY'A '6 ŞUBAT' TEŞEKKÜRÜ

Depremin yaraları bir bir sarılırken Bakan Ersoy'a bir teşekkür de CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'dan geldi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü sırada Komisyon Başkanı Mehmet Muş'a not ile mesaj gönderen Ağbaba, Bakan Ersoy'a teşekkürlerini iletti.

"DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Mehmet Muş'un mesajı okuduğu teşekkür metninde Ağbaba şu ifadeleri kullandı:

"Kendi imkanlarınız Malatya’da koordinatör bakandınız. O dönem kendi imkanlarınızla kurdurduğunuz konteyner kent, bu konteynırlar için gönderdiğiniz 150 klima, çocuklar için gönderdiğiniz bin 500 bisiklet için çok teşekkür ediyoruz.

2025 yılında Malatya’nın Kültür Yolu Festivali Projesi’ne alınmasını sağladınız, bunun içinde ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.

Malatya’nın bir fahri hemşehrisi olarak bundan sonrada desteklerinizi bekliyoruz. Ayrıca Malatya Cemevi ve Kültür Merkezi’nin yapımı içinde desteklerinizi rica ediyoruz."

TEBESSÜM ETTİREN SÖZLER

Mesajı okuyan Muş’un, Ağbaba’nın ifadeleri sonrası, “Genelde böyle teşekkür etmez, huyu değildir” sözleri salonda tebessüm ettirdi.