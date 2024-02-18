CHP'li Veli Ağbaba'dan Malatya'da ilginç sözler: 'Elimi değil gövdemi sokmaya geldim' Malatya'da düzenlediği seçim mitinginde konuşan Veli Ağbaba'nın kullandığı, "Vücudumu Malatya’yı ayağa kaldırmak için sokmaya geldim" ifadeleri sosyal medyada viral oldu.

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ensonhaber.com

Yerel seçim öncesi adaylar sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

CHP cephesinde büyük krizlerle aday belirleme süreci devam ederken, isimleri kesinleşen siyasiler de bir başka krize neden oluyor.

Bu isimlerden biri de CHP'nin Malatya adayı Veli Ağbaba.

"Vücudumu Malatya’yı ayağa kaldırmak için sokmaya geldim"

Malatyalılarla bir araya gelen Ağbaba, burada yaptığı konuşmasında 'taşın altına' kısmını unutunca ortaya ilginç ifadeler çıktı.

Ağbaba şöyle konuştu:

“Emrinizdeyim. Elimi değil gövdemi sokmaya geldim. Elimi değil vücudumu Malatya’yı ayağa kaldırmak için sokmaya geldim, huzurunuza geldim.”

CHP'den yeni gaf

Muhalefetteki yeni gaf, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Veli Ağbaba’nın konuşmasında ne demek istediğine anlam verilemedi. Kimi Malatyalı sosyal medya kullanıcıları ise tepki gösterdi.