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CHP’li Veli Ağbaba’nın koronavirüs testi pozitif çıktı

CHP’li Veli Ağbaba’nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Tedavi sürecinde olduğu dile getiren Ağbaba, “Doktorlar dinlenmem gerektiğini söylediği için telefonlara bakamayacağım. Anlayışınız için teşekkürler” dedi.