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- CHP’li Veli Ağbaba’nın koronavirüs testi pozitif çıktı
CHP’li Veli Ağbaba’nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Tedavi sürecinde olduğu dile getiren Ağbaba, “Doktorlar dinlenmem gerektiğini söylediği için telefonlara bakamayacağım. Anlayışınız için teşekkürler” dedi.
- Haber Merkezi
- 28.11.2020 - 12:52
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Ağbaba, tedavi sürecinin başladığını söyledi.
“TELEFONLARA BAKAMAYACAĞIM”
Ağbaba, “Değerli dostlarım, koronavirüs test sonucum pozitif çıktı. Tedavi sürecine başladık. Maske-mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım. Doktorlar dinlenmem gerektiğini söylediği için telefonlara bakamayacağım. Anlayışınız için teşekkürler. Sağlıklı, güzel günlerde görüşmek üzere...” ifadelerini kullandı.