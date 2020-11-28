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    CHP’li Veli Ağbaba’nın koronavirüs testi pozitif çıktı

    Tedavi sürecinde olduğu dile getiren Ağbaba, “Doktorlar dinlenmem gerektiğini söylediği için telefonlara bakamayacağım. Anlayışınız için teşekkürler” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2020 - 12:52
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    CHP’li Veli Ağbaba’nın koronavirüs testi pozitif çıktı

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

    Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Ağbaba, tedavi sürecinin başladığını söyledi.

    “TELEFONLARA BAKAMAYACAĞIM”

    Ağbaba, “Değerli dostlarım, koronavirüs test sonucum pozitif çıktı. Tedavi sürecine başladık. Maske-mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım. Doktorlar dinlenmem gerektiğini söylediği için telefonlara bakamayacağım. Anlayışınız için teşekkürler. Sağlıklı, güzel günlerde görüşmek üzere...” ifadelerini kullandı.

    CHP’li Veli Ağbaba’nın koronavirüs testi pozitif çıktı #1

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