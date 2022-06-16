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    CHP’li Veli Ağbaba’ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten ceza

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 15 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.
    • 16.06.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 17:26
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    CHP’li Veli Ağbaba’ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten ceza

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya, 29 Ekim 2021'de Çorum CHP İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada kendisiyle ilgili kullandığı sözler nedeniyle manevi tazminat davası açtı.

    15 bin lira tazminat ödeyecek

    DHA’nın haberine göre Ankara 4'üncü Hukuk Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucu Ağbaba'nın, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle 15 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

    Cumhurbaşkanı için “mafya babası” dedi

    Veli Ağbaba’nın, Çorum’da “Çete lideri, iç savaş ve Kılıçdaroğlu'na saldırı çağrısında bulunan, kaos yaratan, kendi iktidarı için ülkeyi yakmaktan dahi çekinmeyen, Çubuk'taki saldırıyı azmettiren, mafya babası.” şeklinde ifadeler kullandığı belirlenmişti.

    CHP’li Veli Ağbaba’ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten ceza #1


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