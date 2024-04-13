DHA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan teleferik hattında yaşanan kaza sonrası 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yeralanmıştı.

Kazanın ardından mahsur kalan 155 kişi kurtarılırken, kalan 13 kişiyi kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Konuyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın açıklamalarına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yanıt verdi.

"Teleferik bakımı, bizim tarafımızdan yapılmadı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Deniz Yavuzyılmaz tarafından Antalya Konyaaltı'nda teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi hadisesine ilişkin yapılan açıklamada, 'Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin teleferiğin bakımlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırdığı' ifade edilmiştir. Bahse konu şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teleferiğin bakımını yapmak üzere onaylanması veya sertifikalandırılması söz konusu değildir. Sayın Yavuzyılmaz'ın ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır