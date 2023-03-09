CHP'li Yıldıray Sapan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki: Sen mi hak, hukuk, adalet getireceksin? CHP eski milletvekili Yıldıray Sapan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine, 'Kılıçdaroğlu mu hak, hukuk, adalet getirecek?' ifadeleriyle tepki gösterdi.

Muhalefette adaylık düğümü çözüldü...

14 Mayıs olarak gösterilen seçim tarihi yaklaşırken, bir yıldır sessiz kalan Millet İttifakı sonunda cumhurbaşkanı adayını belirledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi oldu.

Kılıçdaroğlu, adaylığının ardından son kez TBMM kürsüsünde konuşarak partililere veda etti.

Tepkiler gelmeye devam ediyor

Büyük kavgaların yaşandığı adaylık sonrası ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik tepkiler de art arda gelmeye devam ediyor.

En büyük tepki CHP'den geldi

Bu tepkilerden en keskini ise kendi parti içerisinden yani CHP'den geldi.

FETÖ ve PKK seviciliğiyle suçladı

Eski CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan ateş püsküren açıklamasında Kılıçdaroğlu'nun PKK ve FETÖ seviciliği yaptığını söyledi.

"Sen mi hak, hukuk ve adaleti getireceksin!"

"Sen mi hak, hukuk ve adaleti getireceksin!" diye seslenen Sapan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: