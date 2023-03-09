CHP'li Yıldıray Sapan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki: Sen mi hak, hukuk, adalet getireceksin?

Muhalefette adaylık düğümü çözüldü...
14 Mayıs olarak gösterilen seçim tarihi yaklaşırken, bir yıldır sessiz kalan Millet İttifakı sonunda cumhurbaşkanı adayını belirledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi oldu.
Kılıçdaroğlu, adaylığının ardından son kez TBMM kürsüsünde konuşarak partililere veda etti.
Tepkiler gelmeye devam ediyor
Büyük kavgaların yaşandığı adaylık sonrası ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik tepkiler de art arda gelmeye devam ediyor.
En büyük tepki CHP'den geldi
Bu tepkilerden en keskini ise kendi parti içerisinden yani CHP'den geldi.
FETÖ ve PKK seviciliğiyle suçladı
Eski CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan ateş püsküren açıklamasında Kılıçdaroğlu'nun PKK ve FETÖ seviciliği yaptığını söyledi.
"Sen mi hak, hukuk ve adaleti getireceksin!"
"Sen mi hak, hukuk ve adaleti getireceksin!" diye seslenen Sapan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
İhale hırsızlarını Meclis'e sokan, sabah söylediğini akşam inkar eden, depremzedeler yerine adaylığını önceleyen, CHP'yi mezhepçi parti yapan, Atatürk'ten nefret eden, Seyit Rıza, FETÖ ve PKK seviciliği yapan, tüm Atatürkçüleri ihraç eden Kılıçdaroğlu mu hak-hukuk-adalet getirecek?!
Tam 20 yıldır yakından tanırım Kılıçdaroğlu’nu. Şahit olduğum onlarca olaydan sonra uyarmayı görev sayıyorum. AK Parti ve kadrolarına rahmet okutturacağına emin olabilirsiniz! Madem dürüstsün, depremde yıkılan yapıların çoğunun müsebbibinin CHP’li belediyeler olduğunu söyle!