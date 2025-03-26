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Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra CHP, halkı sokaklara çağırdı.

7 gündür aralıksız sokaklar kaos alanına çevrildi.

Olaylar İstanbul'un yanında Ankara'da da devam ediyor.

Dün gece Ankara'daki protestoların adreslerinden biri de Mamak ilçesiydi.

MAMAK'TA GENÇLİĞE HİTABE FİYASKOSU

Mamak'ta toplanan kalabalığa Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okutulmak istendi.

Mamak CHP İlçe Başkanı, protestoculara okuyarak tekrar ettirmeye başladı. CHP'li başkan birkaç cümleden sonra okumayı beceremedi. Hitabeyi okuyamayan başkan kalabalığı kızdırdı.

HİTABEYİ OKUYAMAYINCA YUHLANDI

Bir anda yuhalama sesleri, ıslıklar ve homurdanmalar yükseldi.

Bu kez devreye Ankara Milletvekili Gamze Şengel Taşcıer girdi.

Kalabalığı sakinleştirmeye çalışan Taşcıer, çareyi sloganlarda buldu.

SLOGANLAR DA İŞE YARAMADI

'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan Taşcıer bunda da başarılı olamadı.

Bu kez başka bir yönetici, mikrofonu alarak farklı bir slogan denedi.

Bu slogan da başarılı olamayıp ıslıkları susturamayınca son çare olarak müziğin sesi açıldı.