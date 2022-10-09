CHP'li Yunus Emre: Cumhurbaşkanının LGBT açıklamasını desteklemiyoruz

Altılı masanın beyannamesinde Avrupa Konseyi'nin değerleri olduğunu söyleyen CHP'li Yunus Emre, LGBT haklarını savunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşı çıktı.

Halk TV'de yayınlanan İnan Demirel ile Asıl Mesele programının dün akşamki konuklarından biri CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre oldu.

Emre, programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aile kurumunu tehdit eden LGBT'ye yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin desteklenecek bir tarafı olmadığını söyleyen Emre, altılı masanın beyannamesine atıfta bulundu.

CHP'li Yunus Emre, altılı masanın beyannamesinde Avrupa Konseyi'nin değerlerinin olduğunu söyledi.

Emre bu değerlerin içinde LGBT haklarının da olduğunu ifade etti.

"Cumhurbaşkanının hedef gösteren tutumunun desteklenecek bir tarafı yok"

CHP'li Yunus Emre'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Siyasi hayatımızda konuşuluyor, önemli. Bu bir zihniyeti gösteriyor. Bir cumhurbaşkanının, insanı hedef olarak koyan, düşman olarak hefef olarak insanı koyan, o düşmanı da kendisine destekçi olarak, düşündüğü insanların da hedef alması isteyen felan bir tutum yani. Cumhurbaşkanının hedef gösteren tutumunun desteklenecek bir tarafı yok.

"Altılı masanın beyannamesinde bu uygulanıyor"

Netice itibarıyla altılı masanın beyannamesinde Avrupa konseyi değerleri uygulanıyor. Bunlar için yola çıkmak için insanlar, insanın hedefe konulmasını, insanın düşman olarak kodlanıp topluma sunulmasını, bunu kabul edebilirler mi, böyle bir şey olur mu?

CHP'li Yunus Emre: Cumhurbaşkanının hedef gösteren tutumunun desteklenecek bir tarafı yok