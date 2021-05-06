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    CHP'liler Deniz Gezmiş'in mezarına gitti

    Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idamlarının 49. yılında Ankara'daki mezarları başında anıldı.
    • AA
    • 06.05.2021 - 12:23
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 13:39
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    CHP'liler Deniz Gezmiş'in mezarına gitti

    Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı ve Çankaya İlçe Başkanlığı üyelerinden oluşan grup, anma etkinliği öncesinde Karşıyaka Mezarlığı önünde toplandı.

    SAYGI DURUŞU YAPILDI

    Pandemi tedbirleri nedeniyle mezarlıklar müdürlüğünce ziyarete kapalı olan bölgeye girmek için yetkililerle görüşen grup üyeleri, gerekli izinlerin alınmasının ardından Gezmiş ve arkadaşlarının fotoğraflarının bulunduğu pankartla mezarların önünde saygı duruşunda bulundu.

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    KARANFİL BIRAKTILAR

    Grup üyeleri, daha sonra Gezmiş ve arkadaşlarının mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı.

    12 Mart 1971 muhtırası sonrası yapılan yargılamalarda Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam cezasına çarptırılmış, 6 Mayıs 1972'de idam edilmişti.

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    CHP liler Deniz Gezmiş in mezarına gitti #4

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    CHP liler Deniz Gezmiş in mezarına gitti #7

    CHP liler Deniz Gezmiş in mezarına gitti #8

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