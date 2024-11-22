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CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için Ankara'da toplandı

CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için Ankara'da toplandı Bir grup CHP'li bugün hakim karşısına çıkacak Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek için Ankara'daki evinin önüne gitti. Sloganlar atan grubun yanı sıra Ankara Adliyesi'nin önünde de eski CHP lideri için toplanmalar başladı.