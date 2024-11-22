CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıkıyor...
Hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davanın duruşmasına katılacağını açıklayan Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan "safları sıklaştırın" başlıklı video yayınladı.
Kılıçdaroğlu'nun çağrısının ardından CHP'li ve muhalif isimlerden peş peşe destek mesajları geldi.
KILIÇDAROĞLU'NA EVİNİN ÖNÜNDE DESTEK
Bugün saat 14:00'te görülecek duruşma öncesi Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki evinin önünde bazı partililer sabah saatlerinde toplanmaya başladı.
Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki evinin önünde toplanan partililer, 'Kemal başkan yalnız değildir', 'Susma sustukça sıra sana gelecek' ve 'Hak hukuk adalet' sloganları attı.
ADLİYE ÖNÜNDE DE TOPLANMALAR BAŞLADI
Kılıçdaroğlu'nun evden çıkışıyla birlikte alkış seslerinin de yükseldiği görüldü.
Öte yandan duruşma saatinin yaklaşmasıyla birlikte Ankara Adliyesi'nin önünde de hareketlilik başladı.
Adliyenin önüne gelenlerin Kılıçdaroğlu lehine 'Halkın umudu Kılıçdaroğlu' sloganını attığı görüldü.
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