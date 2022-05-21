Petrol
112.91
0.78%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
477.263
1.57%
BTXN Coin
13.43
1.58%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C
    CHP'liler Kılıçdaroğlu benzeri ile fotoğraf çektirmek için yarıştı

    CHP'liler Kılıçdaroğlu benzeri ile fotoğraf çektirmek için yarıştı

    CHP'nin Maltepe'de düzenlediği mitinge gelen ve Kemal Kılıçdaroğu ile benzerliği dikkat çeken Nusret Gümüşel, partililerin yoğun ilgisiyle karşılaştı
    • 21.05.2022 - 18:46
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 18:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    CHP, İstanbul Maltepe'de 'Milletin Sesi' mitingi düzenliyor.

    Partililerin ilgi gösterdiği miting alanından renkli görüntüler objektiflere yansıdı.

    Kılıçdaroğlu benzeri ilgi odağı oldu

    CHP'nin Maltepe'de düzenlediği miting için gelenler arasında bulunan emekli Nusret Gümüşel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle ilgi çekti.

    CHP'liler Kılıçdaroğlu benzeri ile fotoğraf çektirmek için yarıştı VİDEO

    Bol bol fotoğraf çektirdiler

    Alandakiler, 74 yaşındaki Gümüşsel ile fotoğraf çektirmek için adeta yarışa girdi.

    Gümüşel, "Bazen sokakta çevirip akrabası mısın diye soruyorlar" dedi.

    CHP liler Kılıçdaroğlu benzeri ile fotoğraf çektirmek için yarıştı #1

    "İlgiden kaçtım ama burda da size yakalandım"

    DHA'ya konuşan Nusret Gümüşel, "Kimisi o olup olmadığımı soruyor. Bu benzerlikten memnunum. Burada da çok ilgi var. Herkes fotoğraf çektirmek istiyor. İlgiden kaçıp buraya geldim, burada da size yakalandım. Kemal Kılıçdaroğlu ile tanıştım. O da benzediğimizi söyledi. Ankara'ya gittim onu görmeye" diye konuştu.

    CHP liler Kılıçdaroğlu benzeri ile fotoğraf çektirmek için yarıştı #2

    CHP liler Kılıçdaroğlu benzeri ile fotoğraf çektirmek için yarıştı #3

    CHP liler Kılıçdaroğlu benzeri ile fotoğraf çektirmek için yarıştı #4

    CHP liler Kılıçdaroğlu benzeri ile fotoğraf çektirmek için yarıştı #5

    CHP liler Kılıçdaroğlu benzeri ile fotoğraf çektirmek için yarıştı #6


    İlginizi Çekebilir

    20 Mayıs 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    20 Mayıs 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Kate Moss, Bodrum’da lahmacun fiyatlarını görünce şoka girdi
    Magazin

    Kate Moss, Bodrum’da lahmacun fiyatlarını görünce şoka girdi

    Görüş Bildir