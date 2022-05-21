CHP'nin Maltepe'de düzenlediği mitinge gelen ve Kemal Kılıçdaroğu ile benzerliği dikkat çeken Nusret Gümüşel, partililerin yoğun ilgisiyle karşılaştı

CHP, İstanbul Maltepe'de 'Milletin Sesi' mitingi düzenliyor.

Partililerin ilgi gösterdiği miting alanından renkli görüntüler objektiflere yansıdı.

Kılıçdaroğlu benzeri ilgi odağı oldu

CHP'nin Maltepe'de düzenlediği miting için gelenler arasında bulunan emekli Nusret Gümüşel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle ilgi çekti.

CHP'liler Kılıçdaroğlu benzeri ile fotoğraf çektirmek için yarıştı VİDEO



Bol bol fotoğraf çektirdiler

Alandakiler, 74 yaşındaki Gümüşsel ile fotoğraf çektirmek için adeta yarışa girdi.

Gümüşel, "Bazen sokakta çevirip akrabası mısın diye soruyorlar" dedi.

"İlgiden kaçtım ama burda da size yakalandım"

DHA'ya konuşan Nusret Gümüşel, "Kimisi o olup olmadığımı soruyor. Bu benzerlikten memnunum. Burada da çok ilgi var. Herkes fotoğraf çektirmek istiyor. İlgiden kaçıp buraya geldim, burada da size yakalandım. Kemal Kılıçdaroğlu ile tanıştım. O da benzediğimizi söyledi. Ankara'ya gittim onu görmeye" diye konuştu.

















