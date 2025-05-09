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Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saldırıya maruz kaldı...

Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin çıkışında saldırıya uğradı.

Selçuk Tengioğlu isimli şüpheli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e anma töreninin ardından yumrukla saldırdı.

Yaşanan olayın ardından hızla gözaltına alınan ve tutuklanan Tengioğlu, cezaevine gönderildi.

Bu olayla ilgili ise CHP cephesinde yeni gelişmeler var.

CHP TBMM'DE GRUP ÖNERİSİ VERDİ

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel'e yapılan saldırının detaylı bir şekilde araştırılmasını istedi.

Bunun üzerinde CHP, Özgür Özel’e yapılan saldırının araştırılması için TBMM’de grup önerisi verdi.

KOMİSYON KURULMASI İSTENDİ

CHP, Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.

OYLAMAYA 14 VEKİL KATILDI

Oylamaya sadece 14 CHP milletvekili katıldı.

"CHP KENDİ GENEL BAŞKANLARI İÇİN VERDİKLERİ ÖNERGEYE SAHİP ÇIKMADI"

X hesabından konuya dair değerlendirme yapan gazeteci Zafer Şahin, "CHP'nin milletvekili sayısı 135. Yani CHP kendi genel başkanı için verilen önergeye sahip çıkmadı, 121 milletvekili oylamaya katılmadı." dedi.