CHP'liler TBMM'de kürsüyü işgal etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmalarında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.
CHP milletvekilleri de sıralara vurdu.
Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi.
KÜRSÜYÜ İŞGAL ETTİLER
Ara sırasında CHP milletvekilleri kürsü etrafında toplandı.
Yeniden birleşim açılınca da CHP milletvekilleri kürsüyü işgal etmeyi sürdürerek slogan attı.
Bozdağ, komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.