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CHP'liler TBMM'de kürsüyü işgal etti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına tepki gösteren CHP milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'nda kürsüyü işgal ederek slogan attı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmalarında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

CHP milletvekilleri de sıralara vurdu.

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi.

KÜRSÜYÜ İŞGAL ETTİLER

Ara sırasında CHP milletvekilleri kürsü etrafında toplandı.

Yeniden birleşim açılınca da CHP milletvekilleri kürsüyü işgal etmeyi sürdürerek slogan attı.

Bozdağ, komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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