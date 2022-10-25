CHP'li İBB yönetimi, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazcı'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği projelerden bahsettiği için darp girişiminde bulundu.

İstanbul Tuzla'da bugün, İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin 3. Kademe Açılışı gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı tesis açılışında, Tuzla Belediye Başkani Şadi Yazıcı bir konuşma yaptı.

Yazıcı, konuşmasında ise Tuzla'da AK Partili İBB döneminde yapılan projeleden bahsedip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletirken şu ifadeleri kullandı;

"20 yıldır yapmış olduklarını 1 haftada anlatamam"

"Görüşünüz fikriniz ne olursa olsun her şeyi eleştirebilirsiniz ama 20 yıldır o işleri yapan kişiyi protesto ederken 20 yıldır yapmış olduklarını bir haftada anlatamam. Ama 30 yıl önce belediye başkanlığı yapmış olan Recep Tayip Erdoğan sadece Tuzla’da sayayım burası dahil, Kafkale Spor Kompleksi'nin yapımı ve onun kamulaştırması yapılması, İdris Güllüce Kompleksi Kütüphaneleri, Şifa yan yol yapılması, Sahil birinci ikinci etabın yapılması, Aydınlı Yolu'nun yapımını 4 yıl belediye başkanlığı yapmış Recep Tayyip Erdoğan yapmıştır. Bu protestonuzu kınıyorum. Teşekkür ederim. “

Saldırı girişimi

Yazıcı'nın ifadelerini CHP'li üyeler protesto ederken daha sonra Tuzla Belediye Başkanı'na toplu darbetmeye kalkıştı.



İmamoğlu saldırganları provoke etti

Daha sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kürsüye çıktığı sırada salonu terk eden Yazıcı için "O arkadaş burayı germeye gelmiş, provokasyon devam ediyor, kötü söz sahibine aittir." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'ya saldırı düzenlenirken Şadi Yazıcı'ya "Nezaketsiz." diyerek saldırganları daha da provoke etti.

İşte o anlar;

CHP'liler Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırdı VİDEO

Şadi Yazıcı'dan olanın bitenin özeti

Olay sonrası ise Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazcı konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Yazıcı, konuyla ilgili yaşanan hadiseleri tek tek izah ederken paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ni büyük bir çevre vizyonu olarak başlatan dönemin belediye başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve 2. Etap Yatırımını tamamlayıp, 3. Etap yatırımını başlatan Sayın Kadir Topbaş’a teşekkür ettim

Bu çevre vizyonunu takip ederek, 3. Etap yatırımını geç de olsa tamamlayan mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi ve başkanını tebrik ettim, kendilerine teşekkür ettim.

Tuzla için imkan bulduğum bütün platformlarda dile getirdiğim üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan ve yönetimine; Tuzla’ya söz verdikleri, görev, yetki ve sorumluluklarında bulunan işleri nezaketle hatırlattım. 3. Etap yatırımı tamamlanan tesisin banisi Cumhurbaşkanımız ve onun izinden giderek yatırıma devam eden Sayın Kadir Topbaş’a yaptığım teşekküre, salonda bulunan, demokrasiden, söz hakkından nasibini almamış bir kısım katılımcılar tepki gösterdiler.

İBB’nin Tuzla’ya söz verdiği yatırımları, belediye yönetimi ve sayın başkana bizzat hatırlatmam ve bunları talep etmem de aynı grup tarafından tepkiyle karşılandı. Konuşma hakkıma saldırıldı. Bu saldırıya rağmen haklı talebimi dile getirdim.

Konuşmamın ardından fiziki şiddete varan bir saldırıya uğradım. Emniyet güçlerimiz eşliğinde açılış alanından ayrıldım. Söz hakkına yönelmiş bu gözü dönmüş saldırıdan dehşete düştüm. Maalesef, Sayın İBB Başkanı, Cumhurbaşkanımıza yapılan saygısızlıktan dolayı alandan ayrılmamdan sonra yaptığı konuşmada; “provokasyon yaptığım”, “muhatabı olmadığım”, “1,5 sene sonra olmayacağım” vurguları yaparak, konuşmasında saldırıyı devam ettirmiş. Sayın başkanı yaptığım konuşmayı bir kez daha dinlemeye davet ediyorum. İlgi duyan herkes bakabilir.

Konuşmamda hiçbir hakaret, tahrik edici bir cümle, nezaketsizlik yok. Zaten olamaz. Ağırbaşlı bir hak araması var. Rahatsız oldular diye hakkımızdan vaz mı geçelim?"