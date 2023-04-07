CHP'liler ve Memleket Partililer birbirine girdi Beykoz'da CHP üyesi grup ile aynı bölgede stant açmak isteyen Memleket Partililer arasında kavga çıktı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

ensonhaber.com

Türkiye, 37 gün sonra sandık başına gidiyor.

Hem siyasetin hem de sokağın gündemi hareketli.

Özellikle muhalefette yaşanan adaylık ve ittifak tartışmaları bir türlü bitmek bilmiyor.

'Adaylıktan çekil' baskıları işe yaramadı

Bilindiği üzere CHP ve diğer muhalif çevrelerden Muharrem İnce'ye yoğun bir şekilde 'adaylıktan çekil' baskısı yapılıyordu.

Ancak Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmedi ve CHP'ye kapıları kapattı.

Kılıçdaroğlu ve İnce arasında yapılan görüşmeden de herhangi değişik bir sonuç çıkmazken, dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

CHP ve Memleket Partililer birbirine girdi

CHP üyesi bir grup İstanbul Beykoz'da aynı yerde stant açmak isteyen Memleket Partisi üyeleri ile tartıştı.

CHP'lilerin, stant açmalarına izin vermediği Memleket Partili grup o anları videoya çekmek istedi.

Video çekilmesine de izin vermeyen CHP'lilerle grup arasında arbede yaşandı.