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CHP'lilerden Kemal Kılıçdaroğlu'na uyarı: Parti sol düşünceden uzaklaşmamalı

CHP'lilerden Kemal Kılıçdaroğlu'na uyarı: Parti sol düşünceden uzaklaşmamalı

CHP içerisinde bir grup, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağ tabandan oy almak için yaptığı söylemlerden şikayet ederek, bu konuda rapor hazırladı.