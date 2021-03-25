Euro
9.4147
0.32%
Dolar
7.9432
0.28%
Altın
443.13
0.3%
Borsa
1.429
1.09%
Bitcoin
429.334
-4.38%
EXEN Coin
12.59
2.02%
4ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 4 C
    CHP'lilerden Kemal Kılıçdaroğlu'na uyarı: Parti sol düşünceden uzaklaşmamalı

    CHP'lilerden Kemal Kılıçdaroğlu'na uyarı: Parti sol düşünceden uzaklaşmamalı

    CHP içerisinde bir grup, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağ tabandan oy almak için yaptığı söylemlerden şikayet ederek, bu konuda rapor hazırladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2021 - 10:57
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 11:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelecek seçimler adına oy toplamak için uyguladığı politikalardan, CHP içinden şikayetler var.

    Konu ile ilgili geçtiğimiz gün CHP İktidar Hareketi Kurucu Başkanı Rufay Karahan ve beraberindeki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki makam odasında gerçekleşen ziyarette CHP'li grup, hazırladıkları raporu CHP Lideri'ne sundu.

    MUHAFAZAKAR KESİME HİTAP

    Son günlerde seçmen kitleye "Önce Allah'a, sonra CHP'ye güveneceksiniz. Allah'ın izniyle iktidar olacağız." gibi seslenişlerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun bu söylemlerinden rahatsız olan CHP'lilerin var olduğunu gösteren raporda, şunlar yer aldı;

    CHP lilerden Kemal Kılıçdaroğlu na uyarı: Parti sol düşünceden uzaklaşmamalı #1

    "PARTİNİN SOLCULUĞU  KORUNMALI"

    "CHP sol düşünceden uzaklaşıyor, sağa kayıyor algısı yaratılmamalı ve parti tabanındaki ideolojik düşüncelerin dengeleri korunmalıdır.
    Merkez sağ partiler ile yapılacak ittifaklarda partinin sol-sosyal demokrat değerlere bağlılığından koparılmadığı vurgulanmalı.

    "HDP'Yİ KORKMADAN SAVUNUN"

    HDP'nin varlığını korkmadan, çekinmeden sosyal ve siyasal yaşamın gerçekliği ve bütünlüğü içerisinde değerlendirilmesinin gerekliliği anlatılmalıdır."

    Kemal Kılıçdaroğlu: Allah'tan sonra bize güveneceksiniz HABERİ-TIKLA

    CHP lilerden Kemal Kılıçdaroğlu na uyarı: Parti sol düşünceden uzaklaşmamalı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir