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    CHP'lilerle Öztürk Yılmaz arasında Kılıçdaroğlu tartışması

    CHP'lilerle Öztürk Yılmaz arasında Kılıçdaroğlu tartışması

    CHP'li seçmenler, CHP yönetimini ve Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Öztürk Yılmaz'ın üzerine yürüdü.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2021 - 13:17
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 13:22
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    CHP'den ayrılarak Yenilik Partisi'ni kuran Öztürk Yılmaz, geçtiğimiz günlerde İstanbul Kartal'da esnaf ziyaretlerinde bulundu.

    Ziyarette Yılmaz, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastederek görevi bırakması gerektiği konusunda bazı CHP'lilerle tartıştı .

    "HADİ LAN"

    Bir CHP'li, "Kafana çuval geçirdiler, Kılıçdaroğlu seni milletvekili yaptı" sözleri üzerine Yılmaz, vatandaşa dönerek "Hadi lan" dedi.

    "ÜZERİNE YÜRÜDÜLER"

    Öztürk Yılmaz'ın bu sözü sonrası orada bulunan CHP'lilerden büyük tepki topladı.

    CHP'liler daha sonra Yılmaz'ın üzerine yürüdü.

    CHP'lilerle Öztürk Yılmaz arasında Kılıçdaroğlu tartışması ViDEO

    CHP lilerle Öztürk Yılmaz arasında Kılıçdaroğlu tartışması #1

    CHP lilerle Öztürk Yılmaz arasında Kılıçdaroğlu tartışması #2

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