CHP'nin 2 yıl uğraşıp yaptırdığı heykelin özellikleri

CHP tarafından 2 yıllık çalışmanın sonucunda yapılan heykelin 17 ton ağırlığına sahip olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 vizyonu kapsamında AK Parti hükümetleri tarafından Türkiye'ye birçok mega proje kazandırıldı.

Türkiye'nin dört bir yanında yükselen eserlerin önemi, koronavirüs salgınının ülkeyi etkisi altına almasıyla daha iyi anlaşıldı. Şehir hastaneleri salgına karşı mücadelenin adeta bel kemiğini oluşturdu. Bu dönemde Türkiye yeni salgın hastaneleri de inşa etti.

45 GÜNDE İKİ SALGIN HASTANESİ

Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de yapılan iki salgın hastanesi 45 gün içerisinde tamamlandı.

Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı sağlık tesisi, ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olarak hizmet veriyor.

2 YILDA SÜNGER HEYKELİ

Hastane yapımlarını israf olarak nitelendiren muhalefet partisinin belediyeleri ise bu süreçte farklı bir çalışma içerisindeydi.

CHP'li Bodrum Belediyesi son 2 yılda gece gündüz çalışarak ilçeye yeni bir heykel yaptırdı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, aynı gün içerisinde iki heykelin açılışını yaptı.

Nazım Hikmet heykelinin ardından Sünger heykelinin açılışını yapan Ahmet Aras, yaptığı konuşmada yapılan çalışmalardan bahsetti.

"BU HEYKELİ YAPABİLMEK İÇİN İKİ YIL ÇALIŞTIK"

Aras, "Bugün burada, bu heykeleri yapabilmek için arkadaşımız Halil ile iki yıldır görüşüyoruz. Bugün yarınla olmuyor bu işler. 2 yıldır nasıl yapalım, bütçesini nasıl yaratalım, beraber Mehmet Ağabey ile çalıştılar, ben de geldik gittik çalıştık ve gerçekten uzun bir çalışmanın eseridir bu. Tabii onun buna ne kadar emek verdiğini kendisi daha çok biliyor. Sanatçılara sahip çıkarsak mutlu oluruz.





"BU PARALAR BUNLAR İÇİN HARCANACAK"

Toplum mutluluğu sanata kültüre bağlıdır, paraya değil. Para bir amaç değildir bir araçtır. İşte bunları yaptıracağız. Bu paralar bunlar için harcanacak. O zaman anlam kazanıyor bu işler." ifadelerini kullandı.

TOPLAM AĞIRLIK 17 TON

Bodrumlu sünger avcısı Mehmet Baş tarafından 2011 yılında sünger avına çıktığı, Gökova Körfezi'nde 60 metre derinlikten çıkarttığı Melat Süngeri esere konu oldu.

Sünger heykelini traverten taşından ortaya çıkardığını ifade eden heykel sanatçı Halil İbrahim Sever, eserin iki mono bloktan oluştuğunu, Melat süngerinden esinlenerek hazırladığı üst bloğun 9 tonluk traverten taşından yontulduğu, alt kaidesinin 8 tonluk mermer olan eserin toplam ağırlığının 17 ton olduğunu belirtti.