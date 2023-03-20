CHP'nin 2018'de Muharrem İnce'ye uyguladığı sansür yeniden gündemde CHP Genel Merkezi, 2018 yılındaki seçim sürecinde Muharrem İnce'nin mitinglerinin yayınlanmaması için Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç'i baskı altına almıştı. Sevinç'in itiraf niteliğindeki sözleri dolaşıma girdi.

Muharrem İnce, CHP'nin 2018'deki Cumhurbaşkanı adayı olmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybetmişti.

Seçimlerin ardından CHP'nin kendisine destek vermediğini söyleyen İnce, "CHP beni sırtımdan vurdu" ifadesiyle ses getirmişti.

Yaşananların ardından CHP'den ayrılan Muharrem İnce, Memleket Partisi'ni kurdu.

İnce daha sonra 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için adaylığını açıkladı.

Muhalif medyada, Muharrem İnce'ye yönelik engellemeler sürüyor

Millet İttifakı'na katılmayarak adaylığını duyuran İnce'ye muhalif kanallardan sansür uygulanmaya devam ediyor.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV ise, bu sansürün başında geliyor.

Muharrem İnce'nin hiçbir mitingini yayınlamayan Halk TV, İnce'yi programlara davet bile etmiyor.

5 sene önce de aynı sansürü uyguladılar

Halk TV'nin Muharrem İnce'ye uyguladığı bu sansür ise yeni bir uygulama değil.

2 yıl önce CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Halk TV eski Genel Müdürü Şaban Sevinç, İnce'ye kanal tarafından uygulanan sansürü anlatmıştı.

"CHP Genel Merkezi'nden telefon aldım: Niye bu kadar yayınlıyorsunuz, yer veriyorsunuz diye"

Sevinç, o dönem CHP Genel Merkezi'nden İnce'ye sansür yapılması talimatı aldığını söyleyerek şunları ifade etmişti:

"24 Haziran 2018 seçimlerinde Muharrem İnce il il geziyor, günde 3 miting yapıyor biz de Halk TV olarak yayınlıyoruz. Genel Merkez'den bana telefon açılıyor "Niye bu kadar yayınlanıyor. Niye bu kadar yer veriliyor. Adam daha kampanya yaparken Genel Merkez çelme takıyor. Bana bunu diyen CHP Genel Başkan yardımcısı. Başımıza bela mı edeceksin?

"Akşener'in mitinglerini de yayınlamamam için arandım"