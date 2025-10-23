CHP'nin 39. Olağan Kurultay tarihi belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP Parti Meclisi bugün toplandı.

CHP’nin 39. Olağan Kurultayı'nın takvimi belli oldu.

KURULTAY TARİHİ BELLİ OLDU

Bugüne kadar 22'si olağanüstü, 60 kurultay toplayan CHP'de, 39. Olağan Kurultay'ın gerçekleştirileceği tarih açıklandı.

Kurultay'ın 28 - 30 Kasım tarihleri arasında yapılması kararlaştırıldı.

Kurultay, doğal ve seçilmiş üyelerden oluşuyor.

Doğal üyeler; Genel Başkan, PM üyeleri, TBMM'nin partili üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve üyelerinden oluşurken, seçilmiş üyeler ise il kongrelerinde o ilin TBMM üye sayısının iki katı olarak seçilen kurultay delegeleri arasından belirleniyor.

300'DEN FAZLA DELEGE SANDIK BAŞINA GİDECEK

Partide, dün tamamlanan il kongrelerinin ardından bin 200 kurultay delegesi belirlenmiş oldu.

Doğal üyelerle bin 300'ün üzerinde delegenin 39. Olağan Kurultay'da sandık başına gitmesi bekleniyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun, nüfus verileri kapsamında illerin milletvekili sayıları dağılım tablosuna göre, CHP'nin İstanbul'dan 192, Ankara'dan 74 ve İzmir'den 56 delege çıkarması öngörülüyor.