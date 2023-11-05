CHP'nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel: Bugünkü zaferin galibi bütün CHP'lilerdir CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda yapılan ikinci tur seçimindeki oylama ile partisinin 8. genel başkanı seçilen Özgür Özel, "Bundan sonra hep beraber büyük zaferler yaşayacağız. Bugünkü zaferin galibi bütün CHP'lilerdir." dedi.

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ensonhaber.com

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda değişimciler tarihi bir zafere imza attı.

13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in seçim yarışı heyecanlı ve gergin dakikalara sahne oldu.



İkinci tur seçiminde 812 oy alan Özgür Özel, CHP'nin 8. genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oyda kaldı. Oy verme işleminde 1366 kurultay delegesi, 23 sandıkta tercihini yaptı.

"Hayatımın en büyük gururunu, en büyük onurunu yaşıyorum"

Sonuçların açıklanmasının ardından konuşma yapan Özel şu ifadeleri kullandı:



"Hayatımın en büyük gururunu, en büyük onurunu yaşıyorum. Bunu CHP'nin 100. yılında ve CHP'nin hatta Türkiye'nin 100. yılda kurulan ilk sandığında 2. yüzyıla yön verecek partimizin kurultayında, oy birliğiyle ve hepimizin yürekten desteklediği şekilde, şahsınıza verilen bu onurlu görevi layıkıyla yerine getirdiğiniz için tüm CHP'liler adına size teşekkür ediyorum."

Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti

CHP’nin önceki başkanlarına ve Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'nin 130 milletvekilinden oluşan harika bir grubu var. Bu

salondan 130 milletvekilimizle el ele omuz omuza çıkıyorum. Kol kola,

omuz omuza çıkıyorum. İmza sayıları çok konuşuldu. Ben seçim sonuçlarını

sayın başkanım müsaade ederse 1366 delegemizi bana oy vermiş kabul

ediyor, hepsine teşekkür ediyorum.



Zorlu bir süreci geride bıraktık. Büyük bir travmanın ardından

umutsuzluğu umuda çevirmek, düşmüş omuzları dikleştirmek, yere bakan

yüzleri havaya kaldırmak ve asılan suratları güldürmek...Buna inandık,

arkadaşlarımızla inandık. Sizlere inandık. Siz de inandınız. Umudu

yükselttiniz. Umut içindeyiz. Bu zor süreçte bu salondan dışarıya hiçbir

kırgınlık çıkarmayacağıma kendi adıma söz veriyorum. Benim, süreç

boyunca ve bugün istemeden kırdıklarım olduysa affola."

"Elimizdeki belediyelerin tamamını yeniden kazanacak, yanlarına yenilerini ekleyecek ve hep birlikte büyük bir zaferi kazanacağız"

Özel'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:



"Hep birlikte 5 ay sonraki yerel seçim sürecine odaklanacağız. Buradan 1,5 milyon üyemize diyorum ki, biz Cumhuriyet'in 100. yılında yaşadığımız büyük üzüntüyü telafi etmek, yüzleri güldürmek, ikinci yüzyıla zaferle girmek için örgütümüzde yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum. Durmayacağız, çalışacağız. omuz omuza çalışacağız. Elimizdeki belediyelerin tamamını yeniden kazanacak, yanlarına yenilerini ekleyecek ve hep birlikte büyük bir zaferi kazanacağız. Ben buna inanıyor ve bunun için sizlere güveniyorum."

"Bugünkü zaferin galibi bütün CHP'lilerdir"

"Örgüte verdiğim bütün sözleri tutacağım. Yarın sabah 9.30'da 81 il başkanımla yarınki PM sürecini görüşmek üzere toplantı koydum, kendilerini davet ediyorum. Ön seçim ve demokratik tüzüğe yönelik bundan sonra bu partiye yakışır her türlü sözleri zaman kaybetmeden tutacağız...Bundan sonra hep beraber büyük zaferler yaşayacağız. Bugün burada zafer, CHP'den bir adayın değildir. Bir ekibin değildir. Bir yarışmanın sonunda kazanılan bir zafer değildir. Bugünkü zaferin galibi bütün CHP'lilerdir. Biz, bütün Türkiye'ye ve dünyaya parti içi demokrasiyi, çoklu yarışı, CHP'de genel başkanın demokratik seçimlerle değişebileceğini hep birlikte gösterdik...Şimdi önceki genel başkanlarımızla sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ve bu partiye emek veren herkesle birlikte el ele omuz omuza yerel seçim zaferi için yola çıkıyoruz. Yolumuz açık olsun. Yolunuz açık olsun. Hepinizi çok seviyorum."

"Partimizi iktidar yapabilmek için tüm örgütümüzle omuz omuza çalışacağız"

Sosyal medya hesabından da bir mesaj yayınlayan Özgür Özel şunları söyledi: