CHP'nin 81 il başkanından 'tüzük kurultayı' talebi CHP'nin il başkanları toplantısında, partinin Tüzük Kurultayı'nın 2024 yılı Mayıs sonunda yapılması ve yasal sürecin ilk Parti Meclisi (PM) toplantısında başlatılması konusunda tavsiye kararı alındı.

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Türkiye yerel seçimlere hazırlanıyor...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'A Takımı'nı belirlemesinin ardından partisinin yerel seçim çalışmalarına ivme kazandırdı.

CHP'li 81 il başkanı, Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya geldi.

81 il başkanından ortak açıklama

Parti tüzüğünde yapılacak kapsamlı değişikliği değerlendirmek için bir araya gelen 81 il başkanı, ortak yazılı açıklama yaptı.

Tüzük Kurultayı için yasal sürecin başlatılması durumunda, bunun en erken aralık ayının sonuna denk geleceğine işaret edilen açıklamada, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere 138 gün kaldığı hatırlatıldı.

Mayıs sonunda yapılması planlanıyor

Seçim takviminin 1 Ocak'ta başlayacağı, daha sonra aday belirleme ve propaganda süreçlerinin yürütüleceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Tüzüğümüz bu haliyle aday saptamada merkez yoklaması, ön seçim ve eğilim yoklaması yöntemlerinin uygulanmasına imkan sağlamaktadır. Bu konuda il başkanlarımızın görüşü alınarak yöntem belirlenmelidir. 81 il başkanımız, ortak mutabakatla, tüzük değişikliklerinin seçim sürecinde sıkıştırılmış bir takvimle ve dar bir sürede tartışılmasını uygun görmemektedir. İvedi şekilde kurulacak ve derhal çalışmaya başlayacak tüzük komisyonunun, örgütlerimizin de görüşünü alarak kapsamlı bir çalışma yürütmesi ve günümüz ihtiyacını karşılayacak düzenlemelerin tüzüğümüzde yer bulması için Tüzük Kurultayı'nın 2024 yılı Mayıs sonunda yapılması, yasal sürecin ilk Parti Meclisi toplantısında başlatılması konusunda tavsiye kararı alınmıştır.

Açıklamada, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Özgür Özel'in bugüne kadar bahsettiği tüzük değişikliğiyle ilgili demokratik vaatlerin yeni tüzükte yer bulması konusunda fikir birliğine varıldığı ifade edildi.