CHP'nin 9 ildeki belediye başkan adayları belli oldu

2024 Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala siyasi partiler seçim hazırlıklarına hız verdi.
Geçtiğimiz günlerde 227 seçim çevresinde adaylarını açıklayan CHP, bugün yapılan Parti Meclisi toplantısında 3'ü büyükşehir olmak üzere 9 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.
3'ü büyükşehir 9 ildeki adayları
Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in açıkladığı adaylar şöyle:
Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı : İsmail Sonkaya
Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Ferdi Zeyrek
Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Cevat Öncü
Çanakkale Belediye Başkan Adayı: Muharrem Erkek
Kırşehir Belediye Başkan Adayı: Selahattin Ekicioğlu
Bartın Belediye Başkan Adayı: Muhammed Rıza Yalçınkaya
Amasya Belediye Başkan Adayı: Turgay Sevindir
Kütahya Belediye Başkan Adayı: Elif Kahveci
Ardahan Belediye Başkan Adayı: Faruk Demir
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