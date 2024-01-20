CHP'nin açılışında Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar esti Özgür Özel, CHP’nin eski genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, Çankaya Belediyesi’nin açılışına katıldı. Kılıçdaroğlu ve Özel’in yan yana oturmaması dikkat çekti.

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CHP'de genel seçimlerin ardından kurultay süreci yaşandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık genel başkanlık görevi, Özgür Özel'in kurultaydan zaferle çıkmasıyla son buldu.

Parti içerisinde değişim isteyenlere kaybeden Kılıçdaroğlu, daha sonra Ankara'da bir ofis açtı.

İmamoğlu'nun lansmanına gelmedi

Yaşananların ardından geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'nun ikinci kez adaylığının açıklandığı İBB lansman programına partinin tüm eski genel başkanları davet edilmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, davete rağmen programa gelmedi.

Dikkat çeken bu detayın ardından Kılıçdaroğlu bu kez CHP'li Çankaya Belediyesi'nin Ankara'da düzenlediği açılış programında ortaya çıktı.

Çankaya Belediyesi'nin açılışında ortaya çıktı: Özel ile yan yana oturmadı

Kendisine yakınlığıyla bilinen CHP Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i yalnız bırakmayan Kılıçdaroğlu etkinlikte Özgür Özel ve diğer eski genel başkanlarla da bir araya geldi.

Ancak açılışta Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki soğukluk çekilen fotoğraf karesine yansıdı.

Özel ve Kılıçdaroğlu'nun yan yana oturmaktan kaçındığı görüldü.