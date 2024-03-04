CHP'nin adayı cami ve cemevlerine ilişkin kümes ve tilki benzetmesi yaptı CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin'in, bir ziyareti sırasında cami ve cemevleri ile ilgili kullandığı ‘kümes ve tilki' benzetmesi tepki çekti. Sözleri üzerine uyarılan Şahin, daha sonra özür dileyerek durumu toparlamaya çalıştı.

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İHA

Yerel seçimler yaklaşırken belediye başkan adaylarının çalışmaları da gittikçe yoğunlaşıyor.

Ancak bu çalışmalarda bazı anlar yaşanıyor ki tepkisiz kalmamak elde değil.

Tarihler 23 Şubat'ı gösterdiğinde CHP'nin Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, esnaf ziyareti sırasında Iraklı çocuklarla karşılaşmıştı.

Göçmen çocuklar üzerinden oy devşirmeye çalışan Şahin, tepki çeken ifadeler kullandı.

Göçmen çocuklar üzerinden oy devşirmeye çalıştı: Tepki çekti

Göçmen çocukların büyüyünce soruna dönüşeceklerini söyleyen Şahin, "Bunlar Iraklı değil mi? Bunlar büyüyünce memleketine gitmesi gerekiyor. Bunun için bana oy vermeyen insanlar burada duysun! Gönderirim ben bunları memleketine. Oy da vermesinler. Bunun için benim adaylığımı çekseler, bu çocuklar yarın büyüdüğü zaman bizim memleketimize büyük sorun olur." demişti.

Yaşananların ardından CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin'den bu kez de şaşkına çeviren sözler geldi.

Şahin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesi Mucurlular Derneği’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Şimdi de cami ve cemevlerine ilişkin 'kümes ve tilki' benzetmesi yaptı

Şahin'in, buradaki konuşması esnasında cami ve cemevlerine ilişkin, ‘kümes ve tilki’ benzetmesi sözleri polemiğe neden oldu.

Ziyaret esnasında bulunan vatandaşlar tarafından kullandığı ifadeler nedeniyle uyarılması sonrası ise Şahin, bu ifadeleri ‘teşbihte hata olmaz’ diyerek kullandığını ve özür dilediğini kaydetti.

Şahin, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

“Anılan videoda bana atfedilen sözleri ‘teşbihte hata olmaz’ diyerek ve konuşmamda özür dileyerek kullandığım da ifade edilmektedir. Bu tür çarpıtılarak gerçeğe aykırı paylaşımların, 31 Mart seçimini Mamak’ta AK Parti’nin kaybedeceğinin kendilerinin yaptırdıkları anketlerde bile anlaşılması üzerine çaresizlik içinde ‘son çırpınışları’ olarak bilinmesini saygımla rica ederim.”

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)