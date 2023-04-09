CHP'nin adayı Onur Konuralp'in Abdullah Öcalan paylaşımı tepki çekti CHP'den Ankara listesine giren Onur Konuralp'in geçtiğimiz yıllarda yaptığı Abdullah Öcalan paylaşımı büyük tepki çekti.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklanmış durumda...

Seçim atmosferine girilmesiyle birlikte siyasetin gündemi de hareketlendi.

Milletvekillerini belirlemek için partilere tanınan süre ise bugün doldu.

Milletvekilliği aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslimi için süre 9 Nisan Pazar günü saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

Listeler belli oldu

Listelerin YSK'ya teslim edilmesiyle merak edilen adayların ismi de netlik kazandı.

Listelerin belli olmasıyla birlikte dikkat çeken isimlerde listede yer aldı.

Özellikle CHP'nin listesinde yer alan adaylar ve geçmişlerinde yaptığı açıklamalar ve paylaşımlar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Bir isim dikkat çekti

2020 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçilen Onur Konuralp milletvekili adayı oldu.

Onur Konuralp CHP Ankara 1.Bölge 4. sıradan milletvekili adayı oldu.

Öcalan paylaşımı yaptı

Adaylığı açıklanan Onur Konuralp'in sosyal medya hesabından terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı.

Önceki yıllarda paylaşılan fotoğrafın tekrar gündem olmasıyla birlikte tepkiler ardı ardına geldi.