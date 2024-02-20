CHP'nin adayına destek çıkmadı! DEM Parti İzmir için Akın Birdal'ı açıkladı DEM Parti, İzmir'de yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı aldı. Yapılan açıklamada eş başkan adaylarının Akın Birdal ve Türkan Aslan olduğu belirtildi.

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CHP ile DEM Parti arasında görüşmeler devam ediyor.

Yerel seçim arifesinde sık sık görüşen ve pazarlıklar yapan iki parti arasında İzmir için anlaşmazlık yaşandı.

Bir süredir devam eden görüşmelerde son karar çıktı.

3 büyükşehir ve ilçelerde ittifak yok

DEM Parti, 3 büyükşehirde seçimlere kendi adayı ile girme kararı aldı.

Buna göre; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi ile her üç kentteki tüm ilçelerde de kendi adayları olacak.

Akın Birdal ve Türkan Aslan

Partiden yapılan açıklamada, "İzmir’in bütün ilçelerinde başvurularımızı tamamladık. İzmir Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylarımız Akın Birdal ve Türkan Aslan oldu." denildi.

Balıkesir ve Muğla adayları

Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayları Mehmet Rauf Kocaman ve Nazlı Baybas olurken, Muğla adayları ise Yusuf Uludağ ile Candan Süsoy oldu.