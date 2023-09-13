CHP'nin Afyonkarahisar kongresinde gerginlik! Milletvekili Burcu Köksal bayıldı... Cumhuriyet Hak Partisi'nin Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı seçiminde, partililer ile Milletvekili Burcu Köksal arasında gerginlik yaşandı. Bunun ardından gerginliğe dayanamayarak bayılan Köksal’a sağlık görevlileri müdahale etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Cumhuriyet Halk Partisi içindeki gerginliklere her geçen gün bir yenisi ekleniyor... CHP'liler bugün, Afyonkarahisar Merkez İlçe kongresinde Merkez İlçe Başkanlığı seçimi gerçekleştirmek istedi. Bu sırada sebebi bilinmeyen bir nedenle gergin anlar yaşandı. CHP Afyonkarahisar eski İl Başkanı Yalçın Görgöz ve ekibi, Milletvekili Burcu Köksal ile tartışma yaşadı. Milletvekili bayıldı Tartışma sırasında partililer, Köksal'ın dışarı çıkmasını isteyerek seslerini yükselti. Çekişmelerin yaşandığı anlarda ise Köksal, dayanamayarak baygınlık geçirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Köksal'a müdahale ederek kendine getirmeye çalıştı. Partililer tartışmayı yatıştırmaya çalıştı Öte yandan çıkan gerginliğin kavgaya dönüşmesini ise araya giren partililer önledi. İki grup arasında yaşanan tartışma bir süre devam etti. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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