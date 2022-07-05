CHP'nin algı operasyonu: Eren Erdem'in mazot haberi kurgu çıktı

Eren Erdem’in Şile’de yakıt fiyatlarıyla ilgili yaptığı haberin kurgu olduğu, yakıt fiyatlarından şikayetçi olan kişinin çiftçi değil, CHP parti üyesi olduğu ortaya çıktı.

Seçim dönemi yaklaştıkça, muhalefet kanadı algı çalışmalarına hız verdi.

Gerek sosyal medyada gerekse televizyon kanallarında organize bir şekilde sürdürülen algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

CHP Parti Meclis Üyesi, 25 ve 26’ın Dönem Milletvekili Eren Erdem’in, Şile’deki yakıt fiyatlarını konu alan haberinin kurgu olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz cuma, Şile’de bulunan bir yakıt istasyonunda cereyan eden olayda, Eren Erdem beraberindeki partili bir heyetle yakıt istasyonuna gelip yetkililerin izni olmaksızın çekim yapmaya başladı.

İBB’de kıyı temizleme personeli olarak görev yapan Kadir B.’yi çiftçi gibi gösteren kurgu içerinde, Kadir B. traktörü pompaya yaklaştırıp 1405.25 TL’ye yakıt aldı.

İHA’nın haberine göre; Eren Erdem, traktörün önünde röportaj verdiği sırada, çalışanlar istasyonun özel bir mülk olduğunu ve izin almadan çekim yapılamayacağını söyledi. Erdem, milletvekili olduğunu söyleyip çekimlerine devam etti.

Traktörün yakıt parasını, kardeşinin kartı ile ödedi

İstasyonun market bölümünde bir kadın ile röportaj yapmaya çalıştı. Eren Erdem ise, İBB çalışanı Kadir B.’nin traktör yakıt parasını kardeşi Erdeniz Erdem’in kredi kartıyla ödedi. Daha sonra, aslında Çayırbaşı Mahallesi’nde 2 dönümlük arazide tarım yapan Durmuş T. ile Akçaköse köyüne gidip Kadir B.’nin traktörüyle, köyün en çok tarım yapan çiftçisiymiş gibi röportaj yaptı.

“Birisi gelecek, traktörümün mazotunu alacak’”

Şile’de yakıt istasyonunda uzun yıllardır çalışan Hakkı Selim, olaya yönelik açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Çayırbaşı’ndan bir tane traktör geldi. İstasyonun yan tarafına yanaştı. Beklemeye başladı. Arkadaşım gidip kendisine ‘niye bekliyorsun’ diye sorduğunda, ‘Ağabey birisi gelecek, traktörümün mazotunu alacak’ dediğini söyledi. Ondan sonra aradan 1 saat geçti, 1 saat sonra istasyona 3-4 araba ve CHP Milletvekili Eren Erdem geldi.

Kendileri istasyonda traktöre binip yakıt aldığı çiftçiyle röportaj yapmaya çalıştığını beyan etmeye çalıştılar. Kendilerine müdahale ettim. Böyle bir şeyin yapamayacaklarını söyledim. Çünkü istasyonun böyle bir şeye izin vermediğini, istasyon sahibinin böyle bir şeye müsaade etmeyeceğini söyledim. Kendi kafalarına göre çekim yapamayacaklarını söyledim. Ben olaya gittiğimde kendileri bir kısım çekim yapmışlar. Eren Erdem traktöre binip geri çekmeye çalıştı, çekemedi.

“Yapılan tamamen bir algı operasyonuydu”

Büyükşehir Belediyesinde çalışan kendini çiftçi diye tanıtan, Çayırbaşı’nda ikamet eden arkadaşımız kendisi traktörünü geri doğru çekti. Kendilerinde istasyondan ayrılmalarını rica ettim. Kendileri yine aynı şekilde çekim yapmaya devam etmek istediler. Elimizden geldiği kadar müsaade etmemeye çalıştık. Ama yapılan tamamen bir algı operasyonuydu. Bunun farkında olduğumuz için biz elimizden geleni yaptık. Milletin de inanmamasını söylüyorum, tamamen algı operasyonuydu.





“Kesinlikle çiftçi değildir, traktörü vardır”

Traktörün sahibi arkadaşımız kendisi Büyükşehir'e bağlı kıyı temizlemede çalışıyor. Şu anda normalde o saatte kendisinin işte olması gerekiyor. Ama kendisi işte değil, çünkü ona CHP tarafından bir görev verilmiş. Burada traktörle dediğim gibi 1 saat beklemek zorunda kaldı. Kendisi kesinlikle çiftçi değildir, traktörü vardır. Benim de traktörüm var ama traktörümüzle çiftçilikle alakalı bir şeyimiz yoktur.”