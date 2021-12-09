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    CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu

    CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu

    Asgari ücretin ne kadar olması gerektiğiyle ilgili tartışmalar sürerken, CHP'den yapılan açıklamada 5 bin liranın altına düşmemesi gerektiği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2021 - 19:05
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 19:09
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    Asgari ücret tartışmaları son dönemde gündemin en önemli konularından biri.

    Asgari ücretin tespitiyle ilgili çalışmalar sürerken, İyi Parti ve HDP'den sonra CHP'den de konuyla ilgili görüş geldi.

    CHP, 5 BİN LİRANIN ALTINDA OLMAMALI DİYOR

    CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, asgari ücrette teklifin 5 bin liranın altında olmaması gerektiğini söyledi.

    Özkoç konuyla ilgili, "Asgari ücret, normal olarak kesinlikle 5 binin altına düşmemeli. Asgari ücret, getirdiği zamların, kaybettikleri rakamların tamamını telafi edecek bir asgari ücret olmalı." dedi.

    İYİ PARTİ VE HDP, ASGARİ ÜCRET MİKTARINI PAYLAŞMIŞTI

    Öte yandan asgari ücret tartışmalarına ilişkin daha önce İyi Parti ve HDP'den açıklamalar yapılmıştı.

    HDP, asgari ücretin net olarak 5 bin lira olması gerektiğini söylemişti.

    İyi Parti ise belirledikleri rakamın 4 bin lira bandında olduğunu duyurmuştu.

    CHP nin asgari ücret önerisi belli oldu #1

    HDP ve İyi Parti'nin asgari ücret önerisi belli oldu

    CHP nin asgari ücret önerisi belli oldu #2

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