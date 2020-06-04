CHP'nin Atatürk imzalı maskesi çöpe atıldı

CHP'li vekillerin özel olarak ürettiği Atatürk imzalı maskeler, Meclis koridorlarındaki çöp kovalarında görüldü.

Koronavirüs nedeniyle alınan ilk önlemlerden olan maskelere, CHP tarafından farklı bir boyut kazandırıldı.

CHP'NİN ÖZEL MASKESİ

CHP'li vekiller, herkesin taktığı maskeleri kullanmak yerine özel üretim yaptırdı.

Kırmızı olarak yapılan maskelerin üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası ve Türk bayrağı yerleştirildi.

Meclis'e getirilen maskeler, CHP'li milletvekillerinin tamamına dağıtıldı.

KULLANIP ÇÖPE ATTILAR

Bazı CHP'li vekiller, maskelerin üzerinde Atatürk imzası olduğu için maskeleri asla çöpe atmayacaklarını söyledi. Ancak gerçekte durum oldukça farklıydı.

Meclis koridorlarındaki çöp kovaları, üzerinde Atatürk'ün imzası ve Türk bayrağı bulunan maskelerle doldu.

CHP, Atatürk imzalı maskeleri çöpe atmıyor VİDEO