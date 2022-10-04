CHP'nin başörtüsü gündemine cevap verecek en iyi fotoğraf karesi

CHP başörtüsü için TBMM'ye yasa teklifi sunarken başörtülü jandarma personeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun elinden başarı belgesi aldı.

Siyasetin gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı var.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda başörtüsünün yasal güvence altına alınması için kanun teklifi vereceklerini belirterek tüm partileri bu konuda desteğe davet etti.

İktidar çevrelerinden ise konuya yönelik açıklamalar, AK Parti'nin bu konudaki kazanımların mimarı olduğu yönündeydi.

CHP kanun teklifini sundu

Kendi mahallesinden çığ gibi büyüyen tepkiler eşliğinde CHP'nin hazırladığı yasa teklifi bugün TBMM'ye sunuldu.

Tüm bu tartışmalar yaşanırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

CHP'ye cevap niteliğinde fotoğraf

Törende konuşma yapan Soylu daha sonra başarılı öğrencilere belgelerini verdi.

Komuta kademesinin de yer aldığı törende hatıra fotoğrafı da çekilirken öğrenciler arasında yer alan başörtülü personeller dikkat çekti.

Böylece CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusunu gündeme getirmesinin anlamsızlığı bir kez daha anlaşılmış oldu.