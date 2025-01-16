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Siyasette gündem CHP belediyelerindeki yolsuzluklar...

Beşiktaş Belediyesi'ndeki yolsuzluklar nedeniyle 13 Ocak'ta düğmeye basıldı.

İhaleye fesat, haksız kazanç ve mal edinme, rüşvet gibi suçlamalar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 39 şüpheli gözaltına alındı.

Konuya ilişkin adli süreç devam ederken CHP ayağa kalktı. Operasyonları kınayan CHP bugün de Beşiktaş'ta miting düzenledi.

Mitinge Genel Başkan Özgür Özel ve birçok büyükşehir belediye başkanı katıldı.

"CUMHURBAŞKANI İMAMOĞLU SLOGANLARI"

Toplanan kalabalığa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hitap etti.

İmamoğlu kürsüye çıkarken kalabalıktan "Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu" sloganları yükseldi.

İmamoğlu'ndan sonra miting otobüsünün üzerine katılımcı büyükşehir belediye başkanları davet edildi.

Başkanlar otobüsün üzerine çıkarak İmamoğlu ile selamlaştı.

İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın tokalaşıp öpüşmesi dikkat çekti.

MANSUR YAVAŞ'I KONUŞTURMADI

Başkanların davetinin ardından mikrofonu Özgür Özel aldı. Bu sirada Mansur Yavaş'ın konuşma yapmaması da dikkat çekenlerden biriydi.

Yavaş'ın İmamoğlu ekibi tarafından konuşturulmadığı yorumları yapıldı.

"EKREM'İN YERİNE GEÇERİM DİYENLERE PIŞIK DERİM"

İmamoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada da "Ben bir adım geri durayım, üç adım geriden izleyeyim, Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim diyenlere 'Pışık' derim. Öyle bir şey yok. Ne partili Ekrem'i yedirir ne millet Ekrem'i yedirir. O kadar net." ifadelerini kullanmış, bu sözlerle de Yavaş'ın kast edildiğini iddia edilmişti.